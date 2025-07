DRAKE – ACCOR ARENA Paris

DRAKE – ACCOR ARENA Paris lundi 8 septembre 2025 .

DRAKE Début : 2025-09-08 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION L-R-20-7529/L-R-22-1699 PRÉSENTE : DRAKEAchat limité à 6 billets par commande.Soyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du Jeudi 05 juin 12h au Vendredi 06 juin 11h.Drake est de retour en Europe ! L’artiste aux 5 Grammy Awards et aux multiples disques de platine annonce deux concerts exceptionnels, les 7 et 8 septembre 2025 à l’Accor Arena de Paris dans le cadre de sa tournée Drake with PARTYNEXTDOOR: $ome $pecial $hows 4 EU ! Après avoir marqué les esprits avec trois soirées complètes au Wireless Festival de Londres, Drake débarque à Paris avec un show unique, accompagné de PARTYNEXTDOOR, présent sur toutes les dates de la tournée. Une occasion rare de retrouver l’icône mondiale sur scène dans un format exclusif.

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75