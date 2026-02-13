Dramaturgie de l’image rétroprojetée en dialogue avec la voix, Le Grand Bleu, Lille

Dramaturgie de l’image rétroprojetée en dialogue avec la voix Vendredi 27 février, 16h00 Le Grand Bleu Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T16:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T16:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Marie Girardin, co-porteuse du projet du Collectif Maw Maw, propose une exploration des multiples possibilités de réalisations et de manipulation de l’image rétroprojetée.

Les stagiaires seront invités à créer des séquences visuelles à partir d’une thématique commune et de textes choisis. Il s’agira d’adapter les propositions à différentes tranches d’âges de la jeunesse en s’interrogeant sur la façon de construire une narration en fonction du type de public à qui l’on s’adresse.

Nous verrons comment la voix, qu’elle soit souffle, chant ou narration, colore et influence l’image, l’inspire et la fait naître ; et enfin comment l’image et la voix se rencontrent de façon organique, se tissent et permettent de transmettre une émotion.

INFORMATIONS

Vendredi 27 février 2026 à 16h00

Le Grand Bleu, 36 Avenue Marx Dormoy, Lille

️ Entrée gratuite sur réservation

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy, Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Séance de travail ouverte pour le dernier jour du stage Rétroprojection