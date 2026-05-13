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Drame à bord de l’Express 354, 28.06.2026 Saint-Élier

Drame à bord de l’Express 354, 28.06.2026 Saint-Élier dimanche 28 juin 2026.

Ville : 27190 Saint-Élier

Département : Eure

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Élier

Drame à bord de l’Express 354, 28.06.2026

Saint-Élier Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

À travers un parcours balisé, venez retracer à pied, à vélo ou à cheval, les évènements de 1933 et percer le mystère entourant le dramatique accident ferroviaire de Saint-Elier.

Le jeu est ouvert à toutes les mobilités douces cavaliers, VTT, trotinettes électriques et marcheurs/coureurs/traileurs. 

En équipe ou en individuel, 3 parcours sont proposés  
– 5 km D+ 80m accessible à tous
– 10 km D+ 160m cavaliers vtt & coureurs chevronnés
– 12 km D+ 130m cavaliers vtt coureurs

Une buvette/restauration sera présente pour proposer crêpes et jus (bon à échanger inclus dans l’inscription payant pour les demandes supplémentaires et les non-inscrits).

Inscriptions obligatoires par sms au 06 67 88 31 78
À partir de 7 ans

Départ du parking de l’église Saint-Martin , 10 rue du Rouloir, 27190 La Croisille   .

Saint-Élier 27190 Eure Normandie +33 6 67 88 31 78 

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English : Drame à bord de l’Express 354, 28.06.2026

L’événement Drame à bord de l’Express 354, 28.06.2026 Saint-Élier a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Conches