Drawing Now Paris Le Carreau du Temple Paris 3e Arrondissement

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 3e Arrondissement Paris

Tarif : 9 – 9 – 16 EUR

tarif réduit artiste affilié à la maison des artistes, étudiant, chômeur, sur présentation d’un justificatif

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-29

2026-03-26

Explorez la 19e édition de la foire Drawing Now Paris au Carreau du Temple quatre jours pour découvrir plus de 70 galeries internationales et plonger dans la créativité du dessin contemporain, entre talents émergents et œuvres emblématiques.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 3e Arrondissement 75003 Paris Île-de-France info@drawingnowparis.com

English :

Explore the 19th Drawing Now Paris fair at Carreau du Temple: four days to discover over 70 international galleries and dive into the creativity of contemporary drawing, from emerging talents to iconic works.

