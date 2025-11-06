Dream Baby & Imane Azmy, Kossi Efoui – Concert-lecture onirique et magnétique Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 20:00 –

Gratuit : non Prix libre Tout public

Concert-lecture Aux Petits Joueurs, nous considérons que l’émotion transcende les genres & les styles et qu’elle est capable de se frayer un chemin direct vers notre âme ou notre coeur sans que l’on ne puisse vraiment expliquer quelle voie elle a empruntée.L’odyssée sonore et poétique de Dream Baby en est une belle illustration. Quelque-part entre trip-hop acoustique et dream pop, mais sans y être vraiment ancré non plus, le voyage singulier et hypnotique de Dream Baby captive par ses paysages éthérés où la plénitude n’existe qu’en raison des lourdes inquiétudes sur lesquelles elle repose. C’est une introspection à la beauté fulgurante.Le magazine Indiepoprock ne dit pas mieux : « Ce que l’on écoute là a « juste » la profondeur évidente et impressionnante des oeuvres majeures. Où se mêlent influences antédiluviennes et avant-gardistes, au service d’une musique qui semble connectée à une autre dimension. »Portés par la voix captivante de Béatrice Templé, la force paradoxale de la basse de Charles-Éric Charrier et le violon profond de Dominique Queffélec, nous flottons entre rêve et réalité dans ce spectacle à mi-chemin entre le concert et la lecture. Pour cette date aux Petits Joueurs, le trio sera accompagné de deux auteurs-lecteurs, Imane Azmy et Kossi Efoui (édité au Seuil).Une rencontre avec les artistes et les auteurs est prévue après le concert. Ne ratez pas ce rendez-vous singulier au magnétisme fort.

Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 74 09 87