Dream en fête Vernéville

Vernéville

Dream en fête

17 Rue d’Amanvillers Vernéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le Dream Ranch à Vernéville se transforme pour une journée unique et féerique. Pour cette nouvelle édition du Dream en Fête, nous vous invitons à un voyage dans le temps inédit à la croisée de deux univers légendaires le Moyen-Âge et la Conquête de l’Ouest !

Que vous soyez passionné d’équitation, en quête d’une sortie en famille originale en Moselle, ou amateur d’artisanat local, cet événement est fait pour vous. Sortez vos plus beaux costumes de chevaliers, de cowboys ou d’indiens une surprise attend les visiteurs costumés et un grand concours récompensera le meilleur déguisement de la journée !

Au programme plusieurs activités pour les enfants, des spectacles équestres, des activités fun, un grand marché artisanal et local, et une grande tombola.Tout public

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17 Rue d’Amanvillers Vernéville 57130 Moselle Grand Est +33 6 26 76 00 55 Evenement@dreamranch.fr

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English :

The Dream Ranch in Vernéville is transformed for a unique and magical day. For this latest edition of Dream en Fête, we invite you on a unique journey back in time, at the crossroads of two legendary universes: the Middle Ages and the Conquest of the West!

Whether you’re a horse-riding enthusiast, looking for an original family outing in Moselle, or a lover of local crafts, this is the event for you. Get out your best knight, cowboy or Indian costumes: a surprise awaits costumed visitors, and a big competition will reward the best disguise of the day!

On the program: several activities for children, equestrian shows, fun activities, a large craft and local market, and a big tombola.

L’événement Dream en fête Vernéville a été mis à jour le 2026-05-26 par AGENCE INSPIRE METZ