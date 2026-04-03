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DREAM NATION 2026 – PASS 2 JOURS PARC DES EXPOSITIONS PARIS NORD Villepinte

DREAM NATION 2026 – PASS 2 JOURS PARC DES EXPOSITIONS PARIS NORD Villepinte

DREAM NATION 2026 – PASS 2 JOURS PARC DES EXPOSITIONS PARIS NORD Villepinte vendredi 30 octobre 2026.

Lieu : PARC DES EXPOSITIONS PARIS NORD

Adresse : ZAC PARIS NORD 2

Ville : 93420 Villepinte

Département : 93

Début : 2026-10-30

Fin : 2026-10-30

Heure de début : 00:00

DREAM NATION 2026 – PASS 2 JOURS Début : 2026-10-30 à 00:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC DES EXPOSITIONS PARIS NORD ZAC PARIS NORD 2 93420 Villepinte 93

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