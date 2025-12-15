Dream Saint-Amand-Montrond
Dream Saint-Amand-Montrond samedi 10 janvier 2026.
Dream
145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher
Début : Samedi 2026-01-10 15:00:00
fin : 2026-01-10 16:00:00
2026-01-10
Une heure de spectacle pour petits et grands
Féérie de Disney avec Mickey et Minnie .
145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire
English :
An hour of entertainment for young and old
