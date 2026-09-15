Dreamland – Ciné Manga Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Dreamland – Ciné Manga
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Le 20 septembre à 16h30, Votre Cinéma Olympia Pontarlier et ADN vous invitent à vivre un événement exclusif avec la projection en avant-première des 70 premières minutes de Dreamland, l’adaptation tant attendue du chef-d’œuvre de Reno Lemaire.
Synopsis : Depuis la disparition tragique de sa mère dans un incendie, Terrence, 18 ans, souffre d’une peur viscérale du feu. .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Dreamland – Ciné Manga
L’événement Dreamland – Ciné Manga Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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