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AGENDA · Pontarlier

Dreamland – Ciné Manga Cinéma Olympia Pontarlier

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
12 12 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Dreamland – Ciné Manga

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :
2026-09-20

Le 20 septembre à 16h30, Votre Cinéma Olympia Pontarlier et ADN vous invitent à vivre un événement exclusif avec la projection en avant-première des 70 premières minutes de Dreamland, l’adaptation tant attendue du chef-d’œuvre de Reno Lemaire.

Synopsis : Depuis la disparition tragique de sa mère dans un incendie, Terrence, 18 ans, souffre d’une peur viscérale du feu.   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Dreamland – Ciné Manga

L’événement Dreamland – Ciné Manga Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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