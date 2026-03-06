Dress Code Nantes Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite

Le festival DRESS CODE est le rendez-vous des créateurs et amoureux de la mode afro-contemporaine à Nantes. Pendant 2 jours, l‘association Héritage Imah vous invite à découvrir la mode et les textiles africains comme le kenté, le bogolan, le batik ou encore le wax, à travers un marché de créateurs, une exposition, un défilé… SAMEDI 14 MARS10h-18h : Marché des créateurs / ExpositionLe marché des créateurs est l’occasion de découvrir des marques de la production textile africaine : Vêtements, bijoux, accessoires, maroquinerie, décoration et divers petits objets. DIMANCHE 15 MARS10h-18h : Marché des créateurs & Exposition17h : Concert Scène ouverteOPEN MIC YOUNG CREW – Première scène pour de jeunes musiciens nantais18h : Défilé de mode

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



