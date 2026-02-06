Dressage Challenge Départemental du Lot Gourdon
Dressage Challenge Départemental du Lot Gourdon dimanche 12 avril 2026.
Dressage Challenge Départemental du Lot
Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L'ACE reçoit le championnat départemental du Lot de dressage
L'ACE reçoit le championnat départemental du Lot de dressage. Un moment convivial qui permet de (re)découvrir l'univers des concours équestres.
.
Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 contact@ace-lotequitation.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :