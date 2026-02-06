Dressage Challenge Départemental du Lot

Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L'ACE reçoit le championnat départemental du Lot de dressage

L'ACE reçoit le championnat départemental du Lot de dressage. Un moment convivial qui permet de (re)découvrir l'univers des concours équestres.

.

Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 contact@ace-lotequitation.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :