Informations pratiques

Clavette

Dressing Collectif Zone de gratuité

Salle des Fêtes Rue des billettes Clavette Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:00:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-08-25 2026-08-29

Zone de gratuité vêtements, chaussures, accessoires pour femmes, hommes et enfants

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Salle des Fêtes Rue des billettes Clavette 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine a.etchart.clavette@gmail.com

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English :

Free Zone Clothing, shoes, and accessories for women, men, and children

L’événement Dressing Collectif Zone de gratuité Clavette a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle