Dressing Collectif Zone de gratuité Salle des Fêtes Clavette
mardi 25 août 2026 · Salle des Fêtes · Clavette
Informations pratiques
Clavette
Dressing Collectif Zone de gratuité
Salle des Fêtes Rue des billettes Clavette Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00
Date(s) :
2026-08-25 2026-08-29
Zone de gratuité vêtements, chaussures, accessoires pour femmes, hommes et enfants
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Salle des Fêtes Rue des billettes Clavette 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine a.etchart.clavette@gmail.com
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English :
Free Zone Clothing, shoes, and accessories for women, men, and children
L’événement Dressing Collectif Zone de gratuité Clavette a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle