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AGENDA · Clavette

Dressing Collectif Zone de gratuité Salle des Fêtes Clavette

mardi 25 août 2026 · Salle des Fêtes · Clavette

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Rue des billettes
Ville
17220 Clavette
Département
Charente-Maritime
Tarif

Clavette

Dressing Collectif Zone de gratuité

Salle des Fêtes Rue des billettes Clavette Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :
2026-08-25 2026-08-29

Zone de gratuité vêtements, chaussures, accessoires pour femmes, hommes et enfants
  .

Salle des Fêtes Rue des billettes Clavette 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   a.etchart.clavette@gmail.com

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English :

Free Zone Clothing, shoes, and accessories for women, men, and children

L’événement Dressing Collectif Zone de gratuité Clavette a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle