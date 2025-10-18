Dribble en rose Salle du Léon Le Folgoët

Tournoi solidaire de basket 3 contre 3, ouvert aux loisirs, seniors G ainsi que U18 garçons et filles.

Tous les profits iront aux Roses Finistèriennes.

L’objectif allier sport, convivialité et solidarité, avec l’intégralité des recettes reversées à l’association Les Roses Finistériennes, engagée dans la lutte contre le cancer du sein.

Au programme

Tournoi 3×3 un vingtaine d’équipes attendues: U18/Séniors/Loisirs

Animations concours de tirs, course de dribble, défis surprises…

Goûter et buvette gâteaux, crêpes, boissons et douceurs.

Stand photo et ateliers maquillage pour repartir avec un souvenir fun.

Surprise solidaire Présence exceptionnelle de la tatoueuse Luciole la Bestiole (flashs dispo).

Pourquoi participer ?

Pour soutenir la recherche et l’accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein.

Pour vivre un moment sportif et festif.

Pour montrer que le basket sait aussi se mobiliser pour de grandes causes. .

Salle du Léon Chemin des Peupliers Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 7 49 05 23 67

