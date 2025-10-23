Drink & Draw La Ruelle Ségur-le-Château

Un chapeau en don libre sera prévu pour payer un verre au modèle, aux profs et remercier l’accueil de La Ruelle. Merci de prévoir un petit quelque chose.

Tu aimes bien dessiner? Tu veux partager un bon moment ? Viens on dessine ensemble d’après modèle vivant?

Drink & Draw, c’est un format qu’on te propose un jeudi une fois par mois à La Ruelle pour partager un moment convivial ensemble en dessinant, papotant, partageant un verre. On t’attend aux dates indiquées à partir de 18h, jusqu’à 20h pour les plus téméraires. Les séances sont ouvertes à tous, gribouillleurs comme artistes, tant que tu en as envie !

Chaque session vous propose des exercices différents, du dessin rapide et dynamique à la pose longue. Nous travaillerons ensemble notre compréhension des corps, des lumières, des reliefs et partagerons surtout un moment sympathique. Des modèles de tout âges et corps, habillés ou nus, et même un chien se sont portés volontaires pour poser pour nous. (On cherche toujours des modèles. Si tu veux être la personne dessinée, contacte-nous). Deux dessinateurs ségurois seront là pour accompagner les exercices mais on imagine au fur et à mesure que cela devienne un rendez-vous chill de dessin où chacun pourra proposer ces idées, modèles et exercices.

Alors? On se rejoint pour des premiers croquis à La Ruelle?

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Ateliers de dessin conviviaux par Vladimir Renderos (peintre) et Tiphaine Laurent (illustratrice) Dessins Drink and Draw