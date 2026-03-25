Drive-In Visite commentée de l’exposition Insomnie

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02

Un samedi par mois, la galerie Duchamp vous invite à rejoindre les visites commentées de l’exposition Insomnie afin d’en savoir plus sur les artistes et mieux comprendre leurs œuvres. .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

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English : Drive-In Visite commentée de l’exposition Insomnie

L’événement Drive-In Visite commentée de l’exposition Insomnie Yvetot a été mis à jour le 2026-03-25 par Yvetot Normandie Tourisme