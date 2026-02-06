Drive Produits bio locaux Ferme vivante 89.10 Bagneaux

Drive Produits bio locaux

Ferme vivante 89.10 7 Rue du Tour Bagneaux Yonne

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

2026-02-13 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10

Ferme vivante 89.10 vous accompagne pour une consommation responsable.

Des produits fermiers bio locaux, extra frais, sont préparés pour vous. Dans une démarche zéro déchet , nous vous incitons à apporter vos contenants.

Une sélection de ces produits de qualité est disponible sur place le vendredi à 19h et nous vous invitons à réserver avant le mardi 12h sur notre site internet fermevivante.fr pour éviter tout gaspillage alimentaire.

Le lieu est l’occasion de rencontres et d’échanges, cultivons ensemble le lien entre paysans et citoyens.

Partenaire du projet Solicagnole, Mélanie vous accompagne afin de bénéficier d’un soutien financier dans votre démarche de consommation de produits bio locaux.

Attention fermeture annuelle pendant l’été. .

Ferme vivante 89.10 7 Rue du Tour Bagneaux 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 02 49 09 fermevivante@lilo.org

