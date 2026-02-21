Droit au cœur ! , récit de vie de Robert Badinter le Hangar zéro Le Havre Jeudi 26 février, 20h00 Tarif : 8€ (Espèces) – Billetterie sur place

Droit au cœur !, récit de vie de Robert Badinter , ce jeudi 26 février au Hangar zéro, par la conteuse Laetitia Bloud ; un spectacle soutenu et recommandé par Le Havre contre la peine de mort.

E n 1 9 8 1 , u n é v é n e m e n t exceptionnel marque l’histoire de notre pays : l’abolition de la peine de mort. A l’heure où Robert Badinter est accueilli au Panthéon, Laetitia Bloud revient sur un sujet qui fait débat depuis des siècles et reste aujourd’hui d’une actualité criante.

Laetitia Bloud s’empare de cette question existentielle avec la flamme de l’avocate qu’elle a été et la vitalité de la conteuse qu’elle est aujourd’hui. Elle nous invite à suivre les pérégrinations intérieures de Robert Badinter, depuis l’enfance, sur son chemin vers l’abolition; et, à travers les affaires judiciaires, sources de sa lutte militante, elle nous donne à comprendre l’odyssée personnelle de cet homme d’exception qui prônait « la vie avant tout ! ».

Un spectacle essentiel qui traverse l’histoire d’un homme et de la justice en France.

Le Jeudi 26 Février 2026 à 20h, le Hangar zéro, 37 quai de la Saône Le Havre

Infos Pratiques

Public : Ados-Adultes (dès 12 ans)

Tarif : 8€ (Espèces) – Billetterie sur place

lehavrenonalapeinedemort@gmail.com

le Hangar zéro , 37 quai de la Saône Le Havre Saint-Nicolas Le Havre 76600 Seine-Maritime



