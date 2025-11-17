Droit civil européen et Common law HEC Alumni Paris Lundi 17 novembre, 14h30 Online

Nous sommes heureux de vous convier à la réunion de notre

Cercle de réflexion

le lundi 17 novembre 2025 à 14h30

Droit civil européen et common law

« Comment, ce commerçant me trompe et c’est moi qui aurais tort ?! »…..

Hélas, les chemins du droit sont imprévisibles, surtout lorsqu’on le contemple dans sa dualité,

celle du droit civil (européen) et de la common law !

Le bon droit (la bonne foi) ne suffit pas. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà !…

Pour sortir de ce brouillard, venez vous joindre à notre séance de débat .

Oui, débat, car nous examinerons plusieurs cas de divergence des deux systèmes et nous prendrons partie, avant de découvrir les arguments respectifs du DC et de la CL.

Ce sera chaud ! Tous les bons esprits sont convoqués !

quel est le meilleur des deux systèmes ?

Très amicalement,

Olivier FANNIUS, administrateur du Cercle de réflexion

Début : 2025-11-17T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-17T17:00:00.000+01:00

