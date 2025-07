Droit de l’IA et stratégie juridique de gouvernance pour les entreprises HEC Alumni Paris

Droit de l’IA et stratégie juridique de gouvernance pour les entreprises avec HEC Alumni

Avec l’adoption de l’IA Act, le droit de l’intelligence artificielle encadre une technologie en évolution rapide, voire quotidienne, en imposant des exigences de transparence, de maîtrise des risques et de responsabilité. Les entreprises font face à de nouvelles règles et obligations complexes, à la croisée de la régulation numérique, de l’éthique et de la compétitivité. L’enjeu dépasse donc la simple conformité : il s’agit d’intégrer ces règles dans une stratégie de gouvernance capable d’anticiper les risques, de piloter les usages et de transformer la contrainte réglementaire en levier de compétitivité et en avantage concurrentiel durable. A l’occasion de cette présentation seront notamment évoqués les réflexes à adopter par les entreprises face à l’IA Act :

– Ne pas subir : comprendre les risques liés à vos usages d’IA (fournisseur ? utilisateur ? intégrateur ?)

– Structurer une gouvernance claire et pragmatique

– Faire de la conformité un levier de confiance et de compétitivité

Le droit de l’IA n’est pas seulement un cadre contraignant : c’est un outil de pilotage pour innover en confiance.

Venez écouter Gilles Rouvier, notre expert et débattre avec lui sur ce sujet bien d’actualité et percutant.

Nous espérons t’y croiser avec une belle occasion de se rencontrer et de networker autour d’un cocktail après la conférence.

Le bureau HEC Ile-de-France Ouest

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris