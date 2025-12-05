Droit de regards, ciné-débat Tribunal judiciaire Moulins

Droit de regards, ciné-débat

Tribunal judiciaire 20 rue de Paris Moulins

Ciné-débat autour du film Droit de Regard, abordant le vécu du handicap lorsque l’on est mère de famille. Un temps d’échange sensible et engagé pour mieux comprendre les réalités et favoriser le dialogue.

cdad-allier@justice.fr

English :

Film-debate based on the film Droit de Regard, dealing with the experience of disability for mothers. A time for sensitive and committed discussion, to better understand realities and encourage dialogue.

