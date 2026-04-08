Droits dans leurs bottes, cinéma La Passerelle, Trévoux
Droits dans leurs bottes, cinéma La Passerelle, Trévoux mercredi 8 avril 2026.
Droits dans leurs bottes Mercredi 8 avril, 19h30 cinéma La Passerelle Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T19:30:00+02:00 – 2026-04-08T20:55:00+02:00
Fin : 2026-04-08T19:30:00+02:00 – 2026-04-08T20:55:00+02:00
Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice Nathalie Lay et du chef-opérateur Guillaume La Rocca.
cinéma La Passerelle cinéma La Passerelle, Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0662#showmovie?id=79P3N »}]
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