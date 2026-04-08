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Droits dans leurs bottes, cinéma La Passerelle, Trévoux

Droits dans leurs bottes, cinéma La Passerelle, Trévoux

Droits dans leurs bottes, cinéma La Passerelle, Trévoux mercredi 8 avril 2026.

Lieu : cinéma La Passerelle

Adresse : cinéma La Passerelle, Trévoux

Ville : 01600 Trévoux

Département : Ain

Début : mercredi 8 avril 2026

Fin : mercredi 8 avril 2026

Droits dans leurs bottes Mercredi 8 avril, 19h30 cinéma La Passerelle Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T19:30:00+02:00 – 2026-04-08T20:55:00+02:00
Fin : 2026-04-08T19:30:00+02:00 – 2026-04-08T20:55:00+02:00

Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice Nathalie Lay et du chef-opérateur Guillaume La Rocca.

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