Droits des femmes Conférence rencontre L’impact des violences conjugales sur les enfants Charleville-Mézières

La Journée internationale des droits des femmes Elle trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du 20e siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l’égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée en 1982 en France. C’est une journée de rassemblements pour fêter victoires et acquis et faire entendre les revendications pour améliorer la situation des femmes.Le collectif #NousToutesArdennes #NousToutes est un collectif féministe ouvert à toutes et tous, constitué d’activistes bénévoles dont l’objectif est d’en finir avec les violences sexistes et sexuelles dont sont massivement victimes les femmes et les enfants en France. En savoir plus www.noustoutes.orgPourquoi une marche ?Parce qu’aucune marche n’était jusqu’ici organisée dans les Ardennes. Des conférences, des expos ou des spectacles, certes, mais pas de grand rendez-vous joyeux, festif et familial qui réunit toutes les associations engagées dans le même combat.Aussi une conférence et un atelier d’expression corporelle Avant la marche, une réflexion collective est proposée autour de l’impact des violences conjugales sur les enfants. Ensuite, un atelier d’expression corporelle avec la chorégraphe et danseuse Marinette Dozeville sera organisé le 14 mars à Sedan.Quelques chiffres (Sources Nous Toutes)• 1 femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle en France• Un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30• 85% des personnes transgenres agressées au cours de leur vie• 1 femme sur 6 fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti et désiré

Chez Josette 3, rue de l’Arquebuse Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 70 12 67 47 noustoutes@gmail.com

English :

International Women?s Rights Day: This day has its origins in women?s protests in early 20th century Europe and the USA, demanding equal rights, better working conditions and the right to vote. It was made official in France in 1982. The #NousToutesArdennes collective: #NousToutes is a feminist collective open to all, made up of volunteer activists whose aim is to put an end to the sexist and sexual violence to which women and children are massively subjected in France. To find out more: www.noustoutes.orgPourquoi a march ?because no march has ever been organized in the Ardennes. There are conferences, exhibitions and shows, of course, but no big, joyful, festive, family-oriented event that brings together all the associations involved in the same fight. Also a conference and a body expression workshop: Before the march, a collective reflection is proposed on the impact of domestic violence on children. Then, a body expression workshop with choreographer and dancer Marinette Dozeville will be organized on March 14 in Sedan.Some figures (Sources: Nous Toutes)? 1 in 2 women in France has experienced sexual violence? One rape or attempted rape every 2 minutes 30? 85% of transgender people are assaulted in their lifetime? 1 in 6 women enters the sexual world through a non-consensual and unwanted relationship

