Droits des femmes : Semaine Thématique à QJ ! QJ – Quartier Jeunes Paris

Exposition : Mélodies féminines

Du 4 au 14 mars (Vernissage le mercredi 4 mars à 18h30, suivi d’un DJ Set) Les femmes qui créent de la musique… Eva les célèbre et capture tout ça avec talent.

Venez découvrir son univers grâce à sa série de photos exposées au café QJ !

Quiz des droits des femmes

5 mars : 14h30 – 16h30 Le temps de la distribution alimentaire, venez tester vos connaissances sur l’évolution des droits des femmes à travers le temps avec le PAD Jeunes !

Forum associatif autour des Droits des femmes

7 mars : 14h – 17h Les droits des femmes, ça vous concerne directement. Venez rencontrer des asso engagées, afin de poser vos questions, débattre et repartir avec des clés pour agir.

La place de la femme dans la tech !

11 mars : 9h30 – 12h Valoriser la place des femmes dans les métiers de la tech et du numérique.

Nocturne : repenser les masculinités

11 mars : 18h – 21h La rencontre débutera par une table ronde avec trois associations féministes engagées : le Plan Jeunes du Plan International France, Règles Élémentaires et Sine Qua Non. Elles partageront leurs actions et leurs combats pour faire avancer les droits et l’égalité.

La soirée se poursuivra avec une animation interactive proposée par le Plan Jeunes du Plan International France autour des masculinités dans le monde : débat mouvant, quiz et réflexion collective pour imaginer ensemble des solutions et transformer les normes.

Raconte-toi

12 mars : 18h – 20h Elles ont des histoires à raconter, et elles le font en 5 minutes chrono. 10 femmes, 10 parcours, et vous dans le public pour réagir, échanger et peut-être vous reconnaître dans leurs mots.

Jeu sur la conquête des droits des femmes depuis 1789

13 mars : 13h30 – 17h Jouer et apprendre en même temps, c’est possible ! Un jeu de cartes autour des droits des femmes, suivi d’un débat sur leur place dans le monde du travail aujourd’hui. Spoiler : il reste encore beaucoup à dire.

Femmes inspirantes

13 mars : 17h – 19h Elles ont tout changé. Venez découvrir avec l’équipe du quartier Santé ces femmes qui, à travers le monde, ont osé bousculer les règles et faire avancer les droits. De quoi repartir avec une belle dose d’inspiration !

À l’approche du 8 mars, Quartier Jeunes propose dix jours d’événements gratuits et ouverts à toutes et tous pour célébrer, comprendre et s’engager pour les droits des femmes. Un programme mêlant culture, débats et bonne humeur. Entrée libre.

Du mercredi 04 mars 2026 au samedi 14 mars 2026 :

gratuit Tout public. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

