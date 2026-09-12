Drôle d’animaux Toki-Toki Toki-Toki Bidart
samedi 17 octobre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Drôle d’animaux Toki-Toki
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 11:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Avec Anne-iia Ratsimba
La conteuse et chanteuse Anne-iia Ratsimba invite les enfants et leurs parents à partager un moment complice en trois temps. Après la découverte d’un conte de randonnée plein de tendresse et d’humour, duos adultes-enfants exploreront ensemble des instruments adaptés aux petites mains, avant de créer collectivement une illustration sonore. Un atelier d’éveil sensible pour imaginer et jouer en famille.
Chanteuse et conteuse, Anne-iia Ratsimba trace un parcours singulier au croisement des genres. Des scènes jazz, punk et chanson réaliste jusqu’à l’art du conte, cette artiste de l’oralité explore l’improvisation vocale et les récits traditionnels. Seule ou avec la Compagnie Rumeurs Sauvages, elle propose des voyages sensibles et spontanés, souvent accompagnée d’une contrebasse, pour célébrer notre lien au vivant.
Le Cube • Atelier d’éveil musical • 45min .
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : Drôle d’animaux Toki-Toki
L’événement Drôle d’animaux Toki-Toki Bidart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Bidart
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