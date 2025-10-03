Drôle de Fête foraine ! Saint-Denis-en-Val

165 Rue du Bourgneuf Saint-Denis-en-Val Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

A l’occasion de la soirée d’ouverture de la Fête de la Saint Denis, venez franchir les portes de cette fête foraine pas comme les autres !

Plongez dans un univers forain où l’on redonne vie aux objets, où les choses et matériaux voués à disparaître se métamorphosent en attractions merveilleuses et décalées.

Réalisée à partir d’objets détournés et grâce au talent créatif de la compagnie DUT, cette fête foraine insolite s’inscrit dans la pure tradition des arts forains en détournant ses codes avec humour et malice.

Venez vous émerveillez en famille ou entre amis devant les attractions de Casrol’Parc, les bigorneaux et berniques des jeux de Mr Bulot ou encore les gonfleurs des Fonctionn’Airs.

Et il n’est pas impossible que vous croisiez la Brigade des 7 nez Une brigade professionnelle composée de musiciens, chanteurs, jongleurs, marionnettistes, conteurs, comédiens ou encore sculpteurs de ballons… 12 .

165 Rue du Bourgneuf Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire culture@saintdenisenval.com

English :

For the opening night of the Fête de la Saint Denis, come and visit this funfair like no other!

German :

In diesem Spiel geht es um die Frage, wie man das Leben der Menschen auf dem Jahrmarkt verbessern kann!

Italiano :

In occasione della serata inaugurale della Fête de la Saint Denis, venite a visitare questo parco divertimenti senza eguali!

Espanol :

Para la noche inaugural de la Fiesta de Saint Denis, venga a visitar este parque de atracciones sin igual

