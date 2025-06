« Drôle de frousse » par les élèves de l’atelier théâtre du foyer rural de Saint-Laurent de Neste – TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac 28 juin 2025 15:30

Hautes-Pyrénées

« Drôle de frousse » par les élèves de l’atelier théâtre du foyer rural de Saint-Laurent de Neste TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 15:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Les jeunes artistes du foyer rural de Saint-Laurent de Neste en représentation au camping le Rural à Tibiran-Jaunac

« DROLE DE FROUSSE » est une pièce de théâtre pour enfants écrite par Nathalie Saugeon. Elle sera présentée le samedi 28 juin au camping le Rural de Tibiran Jaunac.

Les élèves de l’atelier théâtre du foyer rural de Saint-Laurent de Neste , sous la direction de leur professeur Maryline PETIOCH interpréteront cette œuvre.

L’entrée est libre, et un goûter gourmand sera offert à l’issue de la représentation, permettant ainsi aux spectateurs de partager un moment convivial de détente et de rencontres .

.

TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural

Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 22 21 52

English :

Young artists from the Saint-Laurent de Neste Foyer Rural perform at Le Rural campsite in Tibiran-Jaunac

« DROLE DE FROUSSE » is a play for children written by Nathalie Saugeon. It will be presented on Saturday June 28 at Le Rural campsite in Tibiran Jaunac.

Pupils from the theater workshop of the Saint-Laurent de Neste Foyer Rural, under the direction of their teacher Maryline PETIOCH, will perform the play.

Admission is free, and a gourmet snack will be offered at the end of the performance, enabling spectators to share a convivial moment of relaxation and encounters.

German :

Die jungen Künstler des Foyer rural von Saint-Laurent de Neste treten auf dem Campingplatz Le Rural in Tibiran-Jaunac auf

« DROLE DE FROUSSE » ist ein Theaterstück für Kinder, das von Nathalie Saugeon geschrieben wurde. Es wird am Samstag, den 28. Juni auf dem Campingplatz le Rural in Tibiran Jaunac aufgeführt.

Die Schüler des Theaterworkshops des Foyer Rural von Saint-Laurent de Neste unter der Leitung ihrer Lehrerin Maryline PETIOCH werden dieses Werk aufführen.

Der Eintritt ist frei und im Anschluss an die Vorstellung wird ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Giovani artisti del centro rurale di Saint-Laurent de Neste si esibiscono al campeggio Le Rural di Tibiran-Jaunac

« DROLE DE FROUSSE » è uno spettacolo per bambini scritto da Nathalie Saugeon. Sarà rappresentata sabato 28 giugno al campeggio Le Rural di Tibiran Jaunac.

Gli allievi del laboratorio teatrale del Foyer Rural di Saint-Laurent de Neste, sotto la direzione della loro insegnante Maryline PETIOCH, metteranno in scena lo spettacolo.

L’ingresso è gratuito e dopo la rappresentazione sarà offerto uno spuntino gastronomico che permetterà agli spettatori di condividere un momento conviviale di relax e di incontro.

Espanol :

Jóvenes artistas del centro rural de Saint-Laurent de Neste actúan en el camping Le Rural de Tibiran-Jaunac

« DROLE DE FROUSSE » es una obra de teatro infantil escrita por Nathalie Saugeon. Se representará el sábado 28 de junio en el camping Le Rural de Tibiran Jaunac.

Los alumnos del taller de teatro del Foyer Rural de Saint-Laurent de Neste, bajo la dirección de su profesora Maryline PETIOCH, representarán la obra.

La entrada es gratuita y, tras la representación, se ofrecerá un tentempié gourmet que permitirá a los espectadores compartir un momento distendido y de encuentro.

L’événement « Drôle de frousse » par les élèves de l’atelier théâtre du foyer rural de Saint-Laurent de Neste Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2025-06-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65