Drôle de magicien | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Drôle de magicien | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Gabriel à un rêve Devenir un grand magicien.



Lorsqu’il tombe sur un livre magique, tout se bouscule, ça y est, il va pouvoir prouver à tous qu’il peut-être le plus grand magicien.

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gabriel has a dream: to become a great magician.



When he stumbles across a magic book, everything is in turmoil, and he’s about to prove to everyone that he can be the greatest magician.

L’événement Drôle de magicien | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-06 par Clermont Auvergne Volcans