Drôle de magicien | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Drôle de magicien | Comédie des Volcans
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Gabriel à un rêve Devenir un grand magicien.
Lorsqu’il tombe sur un livre magique, tout se bouscule, ça y est, il va pouvoir prouver à tous qu’il peut-être le plus grand magicien.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Gabriel has a dream: to become a great magician.
When he stumbles across a magic book, everything is in turmoil, and he’s about to prove to everyone that he can be the greatest magician.
