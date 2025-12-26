Drôle de magicien Montargis
Drôle de magicien Montargis samedi 14 février 2026.
Drôle de magicien
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
C’est la catastrophe ! La fabrique à jouets est tombée en panne et seul un magicien peut la réparer. Heureusement Arthur est là ! Mais Arthur est malade et propose à Gabriel, son meilleur copain, de le remplacer. Le problème ? Gabriel n’est pas magicien… En découvrant un livre magique, et avec l’aide des enfants, tout se bouscule, ça y est, il va pouvoir prouver à tous qu’il peut être le plus grand magicien et sauver la fabrique à jouets ! Des chansons, de la danse, un quizz, des tours de magie bluffants ! Une interactivité incroyable où les enfants deviennent acteurs !
Présenté par À tes souhaits productions. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
English :
Funny magician
