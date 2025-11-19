DROLE DE MAGICIEN – THEATRE A L’OUEST Rouen

DROLE DE MAGICIEN Début : 2026-04-20 à 11:00. Tarif : – euros.

Des chansons, de la danse, un quizz, des tours de magie bluffants ! Une interactivité incroyable où les enfants deviennent acteurs ! C’est la catastrophe ! La fabrique à jouets de Rouen est tombée en panne et seul un magicien peut la réparer. Heureusement, Arthur est là ! Mais Arthur est malade et propose à Gabriel, son meilleur copain, de le remplacer. Le problème ? Gabriel n’est pas magicien… En découvrant un livre magique, et avec l’aide des enfants, tout se bouscule, ça y est, il va pouvoir prouver à tous qu’il peut être le plus grand magicien et sauver la fabrique à jouets ! Durée : 45 minutes Ecrit : Estelle Breton Avec : Vincent Desprat

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76