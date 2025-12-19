Drôle de naissances Musée départemental Arles antique Arles

Drôle de naissances

Dimanche 22 février 2026 de 11h à 12h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 11:00:00

fin : 2026-02-22 12:15:00

Date(s) :

2026-02-22

Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands.

Ils sont imaginatifs ces gréco-romains nés d’une cuisse, d’un crâne, d’un œuf… Pas banal ! Cette visite présentera des histoires de naissances étonnantes.

Par Christine Berthon, guide conférencière.



Visite enrichie d’un livret, de jeux, d’activité pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be told about the museum and share a moment of discovery with young and old alike.

L’événement Drôle de naissances Arles a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme d’Arles