Drôle de Réveillon

4 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Drôles and Co co-organise avec Entraide Montesquieu un réveillon solidaire grâce à la Fondation de France Sud-Ouest.

Son Drôle de Réveillon se tiendra le 3 janvier 2026 de 16h à 22h à la salle des fêtes de La Brède.

Que vous cherchiez à rompre l’isolement, que vous ayez rencontré des difficultés à organiser vos propres fêtes, ou que vous souhaitiez simplement profiter d’un moment chaleureux et sans frais vous êtes leur invité(e) !

Le programme (entièrement gratuit)

16h00 Goûter et échange (chocolat chaud, gourmandises) avec des animations pour les plus jeunes

17h30 Projection d’un film intergénérationnel

19h00 Repas offert

C’est une occasion unique de se réunir, de faire de nouvelles connaissances et de bien commencer l’année dans une ambiance bienveillante ! .

4 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Drôle de Réveillon

L’événement Drôle de Réveillon La Brède a été mis à jour le 2025-12-17 par Sud Bordeaux Tourisme