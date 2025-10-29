Drôles de bêtes du littoral au crépuscule Les Minutes Bleues Office de Tourisme Saint-Quay-Portrieux

Office de Tourisme 17 bis rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 16:30:00

fin : 2025-10-29 18:30:00

2025-10-29

Sur la plage ou sous les rochers, à la tombée de la nuit, ouvrons l’œil sur les petites bêtes de la mer ! Allons découvrir un univers marin plein de magie…

A partir de 5 ans

Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures qui ne craignent pas l’eau.

Réservation obligatoire.

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Office de Tourisme 17 bis rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

