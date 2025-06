Drôles de bêtes ! – Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges 26 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

Drôles de bêtes ! Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : 2025-06-26 to 2025-08-30

Début : 2025-06-26

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-06-26

Jeu de piste à la recherche des animaux cachés

De nombreuses représentations animales de toutes époques sont visibles à Saint-Bertrand-de-Comminges. Partez à leur recherche ! Ce jeu de piste vous emmènera à la découverte de la ville-haute et de la nouvelle exposition permanente du musée archéologique.

Gratuit,

Jeu à retirer à l’accueil du musée

.

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

English :

Hunt for hidden animals

Saint-Bertrand-de-Comminges is home to numerous animal representations from all eras. Set off in search of them! This treasure hunt will take you on a tour of the upper town and the new permanent exhibition at the archaeological museum.

Free admission,

Game available from museum reception

German :

Schnitzeljagd auf der Suche nach versteckten Tieren

In Saint-Bertrand-de-Comminges sind zahlreiche Tierdarstellungen aus allen Epochen zu sehen. Begeben Sie sich auf die Suche nach ihnen! Diese Schnitzeljagd führt Sie durch die Oberstadt und die neue Dauerausstellung des Archäologischen Museums.

Die Teilnahme ist kostenlos,

Spiel an der Rezeption des Museums abholen

Italiano :

Caccia al tesoro alla ricerca di animali nascosti

Saint-Bertrand-de-Comminges ospita numerose rappresentazioni di animali di tutte le epoche. Partite alla loro ricerca! Questa caccia al tesoro vi porterà a visitare la città alta e la nuova mostra permanente del museo archeologico.

Ingresso libero,

Gioco disponibile presso la reception del museo

Espanol :

Caza del tesoro en busca de animales escondidos

Saint-Bertrand-de-Comminges alberga numerosas representaciones de animales de todas las épocas. ¡Salga en su búsqueda! Esta búsqueda del tesoro le llevará a recorrer la parte alta de la ciudad y la nueva exposición permanente del museo arqueológico.

Entrada gratuita,

Juego disponible en la recepción del museo

