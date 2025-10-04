Drôles de livres Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine Vernou-la-Celle-sur-Seine
Drôles de livres Samedi 4 octobre
Gratuit
Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Exposition pour tout savoir sur les livres animés !
Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine 4bis rue des Ecoles, 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine Vernou-la-Celle-sur-Seine 77670 Seine-et-Marne Île-de-France 01.64.23.21.34 https://ccmsl.fr
