Drôles De Mâles rue de l’abbé chauveau La Séguinière

Drôles De Mâles

rue de l’abbé chauveau 20 rue de bel air La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 18:00:00

fin : 2025-12-31 19:30:00

Date(s) :

2025-12-31

.

rue de l’abbé chauveau 20 rue de bel air La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 06 23 92 diffusion@compagniecotecour.fr

English :

L’événement Drôles De Mâles La Séguinière a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Choletais