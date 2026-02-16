Drôles de meubles, Ça déménage avec le Mobilier national ! Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne

Drôles de meubles, Ça déménage avec le Mobilier national !

Place de la Libération Château Ducal Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre d’une démarche écoresponsable et vertueuse alliant réemploi et création, le Mobilier national a lancé en 2019 le programme Les Aliénés, donnant carte-blanche a des artistes contemporains plasticiens, designers, artisans d’art… pour réinterpréter du mobilier ancien. Ce projet a donné naissance à une toute nouvelle collection, surprenante, audacieuse et décalée ou l’innovation dialogue avec la fantaisie.

Dans la continuité de ce programme et à partir du printemps 2026, trois monuments du CMN accueilleront plus de 50 pièces issues de cette collection unique de drôles de meubles mêlant patrimoine et création fauteuils, commodes, luminaires, tables, paravents, tapis revisités… Ces œuvres colorées viendront remeubler avec espièglerie les espaces nus des tours de La Rochelle. .

Place de la Libération Château Ducal Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58 chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr

