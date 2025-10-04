Drôles de petites bêtes ! Bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu Saint-Leu

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Samedi 4 octobre à 10 h 00

Spectacle de contes – Drôles de petites bêtes !

avec Stéphane Thomas

Nos amis les animaux sont partout, et surtout dans les histoires. Et si, ils parlaient de nous ?

Dans ce spectacle, on retrouve des histoires, bien sûr, mais aussi, des marionnettes, des comptines, des jeux de mains, des jeux de mots, des chansons…, en français ou en créole.

Une priorité : le plaisir partagé

Public familial, enfants à partir de 4 ans

Bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu rue de la cheminée 97424 Piton Saint-Leu Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion 0262 34 09 05 https://mediatheque-saintleu.re/ https://www.facebook.com/saintleu [{« type »: « phone », « value »: « 0262 34 09 05 »}]

