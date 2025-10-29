Drôles de Têtes ! Lessay
Abbatiale de Lessay Lessay Manche
Début : 2025-10-29 16:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29
A la découverte des trésors de l’abbatiale de Lessay. Une visite ludique et familiale (enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte). Inscription obligatoire .
Abbatiale de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 76 13 01
