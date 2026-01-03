Drôles d’histoires d’IA Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 14 février, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Un jeu pour décrypter l’intelligence artificielle, discuter collectivement de ses enjeux et développer son esprit critique. Suivi d’un temps de discussion sur nos perceptions et usages de l’IA

Pour tous dès 13 ans.

IA = Intelligence artificielle

Début : 2026-02-14T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T12:00:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/droles-dhistoires-dia

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



