DROLES D’IMPRESSIONS Musée archéologique départemental Jublains 8 juillet 2025 14:00

Mayenne

Le musée archéologique propose cet ét une animation chaque mardi après-midi.

Une enquête au sein du musée et de la forteresse antique permet aux enfants de comprendre comment reconstruire les thermes publics de Noviodunum. Les pièces manquantes de la maquette devront être trouvées et placées afin qu’ils puissent honorer le rendez-vous aux thermes qu’Octavia et Cassius leur ont donné.

Familles, individuels, enfants à partir de 7 ans

Sur réservation, places limitées

A noter en cas de ciel couvert, cette animation sera remplacée par une animation en intérieur, soit le Clued’au Chantier, soit le jeu de plateau les Noviocommerçants .

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

Every Tuesday afternoon this summer, the archaeological museum will be hosting a special event.

German :

Das Archäologische Museum bietet in diesem Sommer jeden Dienstagnachmittag eine Veranstaltung an.

Italiano :

Quest’estate, ogni martedì pomeriggio, il museo archeologico organizza un evento speciale.

Espanol :

Todos los martes por la tarde de este verano, el museo arqueológico organiza un acto especial.

