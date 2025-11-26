Drôles d’oizo Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
Drôles d’oizo
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Début : 2025-11-26 18:30:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Compagnie Sing Song
musique | marionnettes et objets
Un spectacle doux comme un nid d’oiseau, soyeux et accueillant, tendre et drôle à la fois, sur la découverte de la vie et la transmission.
Plus le nid est douillet, plus les ailes seront grandes pour voler .
Dans la forêt, la nature chuchote doucement. Deux oiseaux, l’un bâtissant un nid, l’autre apprenant à voler, échangent dans un ballet tendre, illustrant la puissance du lien maternel.
Au fil des saisons, sous le murmure des feuilles et du vent, les voix, gestes et instruments se mêlent dans un langage emprunté à celui des oiseaux. Entre musique, chant et théâtre d’objets, le spectacle nous transporte dans un voyage imaginaire et poétique. Les deux chanteuses instrumentistes se mêlent à la faune et la flore qui les entourent en créant un langage rythmique et mélodique en miroir avec celui de la nature.
