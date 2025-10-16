Drôles d’oizo Salle socio-culturelle Courcité

Drôles d’oizo Salle socio-culturelle Courcité jeudi 16 octobre 2025.

Drôles d’oizo

Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Drôles d’oizo Compagnie Sing Song Spectacle musical et d’objet

Très jeune et jeune public (à partir de 10 mois)

Plus le nid est douillet, plus les ailes seront grandes pour voler .

Dans la forêt, la nature chuchote doucement. Deux oiseaux, l’un bâtissant un nid,

l’autre apprenant à voler, échangent dans un ballet tendre, illustrant la puissance

du lien maternel.

Au fil des saisons, sous le murmure des feuilles et du vent, les voix, gestes et

instruments se mêlent dans un langage emprunté à celui des oiseaux. Entre

musique, chant et théâtre d’objets, le spectacle nous transporte dans un voyage

imaginaire et poétique.

Les deux chanteuses instrumentistes se mêlent à la faune et la flore qui les

entourent en créant un langage rythmique et mélodique en miroir avec celui de

la nature.

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 3€ / Tarif plein 5€ .

Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

English :

Drôles d’oizo Compagnie Sing Song Musical and object show

German :

Drôles d’oizo Compagnie Sing Song Musikalische und objektbasierte Aufführung

Italiano :

Drôles d’oizo Compagnia di canto: spettacolo musicale e oggettistico

Espanol :

Drôles d’oizo Sing Song Company: Espectáculo musical y de objetos

L’événement Drôles d’oizo Courcité a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT53