Drôles D’Oizo Haguenau

Samedi 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07 17:35:00

2026-03-07

La nature murmure. Nous sommes en pleine forêt. Un drôle d’oizo, brindille après brindille, s’installe un nid pas seulement pour lui, mais pour recevoir aussi, faire naître, éduquer et enfin laisser s’envoler. L’autre drôle d’oizo, frêle et tâtonnant, s’aventure, trébuche, ébauche, apprivoise ses peurs, sous les encouragements protecteurs de son ainée, investie du droit de transmettre son savoir à sa guise, en toute fantaisie, en toute maturité et conscience du monde.

Au fil des saisons, les voix, les gestes, les instruments s’entremêlent, se répondent, s’interpellent dans un gazouillis d’appeaux, un cacardement de percussions, de bambous ou une envolée de harpe. Les deux chanteuses instrumentistes se mêlent à la faune et à la flore qui les entourent en créant un langage rythmique et mélodique en miroir avec celui de la nature. S’éveiller, s’émerveiller, s’aventurer, tomber, se relever pour mieux avancer, quitter le nid douillet pour grandir et s’envoler vers son propre destin. Trace, échange et transmission sont les maîtres mots de ce spectacle doux comme un nid d’oiseau fait de plumes, soyeux et accueillant, tendre et drôle à la fois. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

Nature is whispering. We are in the forest. A strange bird, twig by twig, is building a nest not just for himself, but to receive, give birth to, nurture and finally let fly.

Die Natur flüstert. Wir befinden uns mitten im Wald. Ein lustiger Eizo baut sich Zweig um Zweig ein Nest, nicht nur für sich selbst, sondern auch um zu empfangen, zu gebären, zu erziehen und schließlich fliegen zu lassen.

La natura sussurra. Siamo nel mezzo della foresta. Uno strano uccello, ramoscello dopo ramoscello, sta costruendo un nido non solo per sé, ma per accogliere, far nascere, nutrire e infine far volare.

La naturaleza susurra. Estamos en medio del bosque. Un extraño pájaro, ramita tras ramita, está construyendo un nido no sólo para sí mismo, sino para recibir, dar a luz, nutrir y finalmente dejar volar.

