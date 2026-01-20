Drôles’Fest Théâtre musical Pollutia Espace Multi-loisirs Les Mathes
Drôles’Fest Théâtre musical Pollutia Espace Multi-loisirs Les Mathes jeudi 16 avril 2026.
Drôles’Fest Théâtre musical Pollutia
Espace Multi-loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Théâtre musical dans le cadre du Drôles’Fest
Espace Multi-loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 info@lesmatheslapalmyre.fr
English :
Musical theater as part of the Drôles’Fest festival
L’événement Drôles’Fest Théâtre musical Pollutia Les Mathes a été mis à jour le 2026-03-05 par Royan Atlantique