Drone Art Show Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer jeudi 28 août 2025.

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Bd JF Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Début : Vendredi 2025-08-28

fin : 2025-08-30

2025-08-28

Sous un ciel éclairé par des milliers de bougies, un quatuor talentueux interprète des chefs-d’œuvre tandis qu’un spectacle de drones époustouflant transforme le ciel en un tableau lumineux et coloré.

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Bd JF Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 20 61 64

English : Drone Art Show

Under a sky lit by thousands of candles, a talented quartet performs masterpieces while a breathtaking drone show transforms the sky into a luminous and colourful tableau.

German :

Unter einem von Tausenden von Kerzen beleuchteten Himmel führt ein talentiertes Quartett Meisterwerke auf, während eine atemberaubende Drohnenshow den Himmel in ein farbenfrohes Lichtgemälde verwandelt.

Italiano : Mostra d’arte con i droni

Sotto un cielo illuminato da migliaia di candele, un talentuoso quartetto interpreta capolavori musicali mentre uno spettacolo mozzafiato di droni trasforma il cielo in un quadro luminoso e colorato.

Espanol :

Bajo un cielo iluminado por miles de velas, un talentoso cuarteto interpreta obras maestras mientras un impresionante espectáculo de drones transforma el cielo en un luminoso y colorido retablo.

