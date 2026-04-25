Brides-les-Bains

Drone

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-05

De Simon Bouisson

Avec Marion Barbeau, Eugénie Derouand, Cédric Kahn

Avant-première



Sortie en salle 2 octobre 2024

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

By Simon Bouisson

With Marion Barbeau, Eugénie Derouand, Cédric Kahn

Preview



Theatrical release: October 2, 2024

L’événement Drone Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains