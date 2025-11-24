Drone Défense Hackathon Grand Palais Paris 24 – 26 novembre sur inscription

Drone Défense Hackathon au Grand Palais

Bienvenue au plus grand hackathon européen dédié aux drones ! Rejoignez-nous pour un hackathon consacré aux drones et à l’IA dans le cadre du sommet Adopt AI.

Construis le futur des Drones dans la Défense !

Plongez au cœur de l’innovation lors de 48h intenses de compétition autour des drones et de l’IA, dans le prestigieux Grand Palais à Paris, pendant le sommet Adopt AI, le plus grand rendez-vous européen de l’intelligence artificielle.



Plus de 300 étudiants issus des meilleures écoles d’ingénieurs uniront leurs talents et travailleront en équipes pour relever des défis de défense et de vols autonomes.



Le tout dans un espace de 1000m² équipé d’une spectaculaire cage à drones géante.



Au programme : prototypage rapide, tests en conditions réelles, mentorat d’experts, et un jury composé de leaders de la Défense et de l’IA.



Le challenge démarre un mois avant l’événement, avec une préparation en ligne pour affûter vos projets et être prêts à faire décoller vos idées le jour J.

L’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace, sera présente avec son équipe Aera, sur le Challenge 3 : « Détecter pour comprendre », consacré au développement de solutions d’analyse et de compréhension par l’IA appliquées aux systèmes de drones.

Cet événement rassemblera plusieurs centaines d’étudiants, professionnels et experts autour de problématiques stratégiques mêlant innovation technologique, défense, intelligence artificielle et robotique aérienne. C’est une opportunité unique de travailler sur des cas concrets tout en contribuant à une réflexion plus large sur l’avenir de la défense et de la sécurité.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Grand Palais Avenue Winston-Churchill – 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris