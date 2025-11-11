Drone Mass Concert de Macadam Ensemble Fontevraud-l’Abbaye

Drone Mass Concert de Macadam Ensemble

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Unique ambassadeur en France de la musique chorale de Johann Johannsson, Macadam Ensemble est fier de partager Drone Mass .

Tout commence, en Egypte, par la découverte en 1945 de manuscrits gnostiques du IVe siècle. Ils constituent la matière première de la Drone Mass décrite par Johannsson comme un oratorio contemporain ou se rassemblent voix, quatuor à cordes et électronique. S’y déploie une musique sacrée et rituelle qui puise dans les mystères anciens des réponses à des questions universelles et contemporaines. Une expérience de concert immersive et inouïe !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 16h.

Horaires de représentation à partir de 16h. .

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@fontevraud.fr

English :

The only French ambassador for Johann Johannsson’s choral music, Macadam Ensemble is proud to share Drone Mass .

German :

Als einziger Botschafter in Frankreich für die Chormusik von Johann Johannsson ist Macadam Ensemble stolz darauf, Drone Mass zu teilen.

Italiano :

Unico ambasciatore francese della musica corale di Johann Johannsson, il Macadam Ensemble è orgoglioso di condividere Drone Mass .

Espanol :

Único embajador francés de la música coral de Johann Johannsson, Macadam Ensemble se enorgullece de compartir Drone Mass .

