DRONE SHOW MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

2025-09-20

Réservez votre soirée Alésia s’embrase, s’anime et s’illumine !

Pour célébrer les 160 ans de la statue de Vercingétorix, le MuséoParc Alésia vous a concocté une soirée grandiose et totalement GRATUITE !

Batucada, installation de feu, spectacle de danse… et final en apothéose un spectacle de drones inédit où près de 200 drones lumineux vont danser au-dessus des fortifications et du paysage d’Alésia !

Enfants, parents, grands-parents partagent le même frisson et les mêmes yeux qui brillent. Restauration avec nos produits Savoir-faire 100% Côte-d’Or et buvette sur place

Toutes les infos sur http://alesia.com/drone-show/

Un événement porté par le Département de la Côte-d’Or, pour célébrer les 160 ans de la statue de Vercingétorix .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

