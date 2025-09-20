DRONE SHOW MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine
DRONE SHOW
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20 22:30:00
2025-09-20
Réservez votre soirée Alésia s’embrase, s’anime et s’illumine !
Pour célébrer les 160 ans de la statue de Vercingétorix, le MuséoParc Alésia vous a concocté une soirée grandiose et totalement GRATUITE !
Batucada, installation de feu, spectacle de danse… et final en apothéose un spectacle de drones inédit où près de 200 drones lumineux vont danser au-dessus des fortifications et du paysage d’Alésia !
Enfants, parents, grands-parents partagent le même frisson et les mêmes yeux qui brillent. Restauration avec nos produits Savoir-faire 100% Côte-d’Or et buvette sur place
Toutes les infos sur http://alesia.com/drone-show/
Un événement porté par le Département de la Côte-d’Or, pour célébrer les 160 ans de la statue de Vercingétorix .
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
