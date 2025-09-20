Drone Show au MuséoParc Alésia MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

2025-09-20

Soirée exceptionnelle au MuséoParc Alésia Samedi 20 septembre 2025

Pour célébrer les 160 ans de la statue de Vercingétorix, le Conseil départemental de la Côte-d’Or et le MuséoParc Alésia vous invitent à une soirée gratuite et festive, au cœur d’un site chargé d’histoire.

Entre musiques enflammées, danse, installations de feu et spectacle de drones, petits et grands vivront une expérience magique, mêlant émotion, patrimoine et technologies.

Restauration et buvette sur place

️ Entrée libre Tous publics

Programme de la soirée

19h Ouverture en fanfare

Les 50 musiciens de La Musique des Corps Creux donnent le ton avec une batucada explosive aux couleurs du Brésil. Ambiance festive garantie !

19h30 Poésie, musique & feu

La Cie La Belle Image et les musiciens-danseurs vous entraînent dans un voyage vibrant, entre sons sud-américains et atmosphère onirique, sublimé par une installation de feu signée FireWorxx.

20h30 Fresque incandescente avec la Cie Karnavires

Plongez dans un spectacle envoûtant où flammes, perches en feu et pyrotechnie racontent une histoire sans parole, entre rêve et intensité. Un moment fort, spectaculaire et immersif.

Final Grand spectacle de drones lumineux

Pour clore cette soirée inoubliable, le ciel d’Alésia devient toile d’histoire des centaines de drones dessinent en lumière les grandes étapes de Vercingétorix, héros mythique de la Gaule. Un ballet aérien et poétique, entre prouesse technologique et hommage patrimonial. .

